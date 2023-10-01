Бюджет США без помощи Украине: Байден сделал заявление

Президент США Джо Байден заявил, что американская поддержка Украины ни в коем случае не может быть прервана. Так он отреагировал на принятие проекта временного финансирования правительства сроком на 45 дней, не содержащего финансирования помощи Украине.

Соответствующее заявление Байдена обнародовано на сайте Белого дома.

"Хотя спикер и подавляющее большинство Конгресса были непоколебимы в своей поддержке Украины, в этом соглашении не предусмотрено ни одного нового финансирования для продления этой поддержки. Мы не можем ни при каких обстоятельствах допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана. Я ожидаю, что спикер сохранит свою преданность народу Украины и обеспечит принятие поддержки, необходимой для помощи Украине в этот критический момент", — говорится в заявлении.

Байден подчеркнул, что двухпартийное большинство в Палате представителей и Сенате проголосовало за сохранение работы правительства, предотвращая "ненужный кризис, который нанес бы ненужную боль миллионам трудолюбивых американцев".

Напомним:

Палата представителей Конгресса США 335 голосами против 91 приняла резолюцию о продлении срока финансирования правительства на 45 дней. Законопроект не предусматривает выделение средств в помощь Украине, о чем пишет издание Washington Post.

Сообщается, что против законопроекта проголосовали один демократ и 90 республиканцев.

"Законопроект о краткосрочном финансировании охватывает фонды помощи во время стихийных бедствий, продление федеральной программы страхования от наводнений и повторное разрешение Федеральному управлению гражданской авиации, но не помощь Украине", — отметили журналисты.

Ранее сообщалось, что в Штатах предложили отказаться от помощи Украине во избежание шатдауна — временной частичной остановки государственных органов США. Шатдаун происходит, когда правительству не удается принять законодательство о финансировании на следующий год или временную меру финансирования.

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