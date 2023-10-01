Оккупанты ударили ракетами С-300 по Харькову: есть "прилеты"

Российская армия в ночь на 1 октября обстреляла Харьков. оккупанты выпустили зенитные ракеты С-300.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

"Минувшей ночью, около 1:00, враг нанес ракетный удар по г. Харькову. Зафиксированы "прилеты" 3 ракет, предварительно С-300, по территории гражданского предприятия, произошел пожар. Информация уточняется. В течение суток враг из артиллерии, минометов и прочего вооружение обстреливало населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов", — написал он.

Напомним, россияне атаковали Черкасскую область. В Умани есть попадания по промышленной инфраструктуре. На складах, в том числе с зерном, возникли пожары. Один человек пострадал.

Также ночью россияне сбросили на Херсонщину 10 авиабомб. Обошлось без жертв.

Сколько было уничтожено дронов — читайте в новости.

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