Ночная атака по Украине: как отработала ПВО

В ночь на 1 октября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed" с южного, юго-восточного и северного направлений.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Всего зафиксированы пуски около 30 ударных БПЛА "Shahed-131/136".

"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 16 "шахедов", — говорится в сообщении.

Ранее руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что на юге силы ПВО предварительно сбили 15 дронов, но, к сожалению, есть попадания.

Напомним, россияне атаковали Черкасскую область. В Умани есть попадания по промышленной инфраструктуре. На складах, в том числе с зерном, возникли пожары. Один человек пострадал.

Также ночью россияне сбросили на Херсонщину 10 авиабомб. Обошлось без жертв.

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