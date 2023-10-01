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Нічна атака по Україні: як відпрацювала ППО

Нічна атака по Україні: як відпрацювала ППО

Росіяни атакували Україну ударними дронами / Фото: ТСН.ua

За добу українські війська знищили 16 російських дронів.

У ніч проти 1 жовтня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed" з південного, південно-східного та північного напрямків.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Усього зафіксовано пуски близько 30 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 16 "шахедів", - йдеться у повідомленні.

Раніше керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що на півдні сили ППО попередньо збили 15 дронів, але, на жаль, є влучання.

Нагажаємо, росіяни атакували Черкаську область. В Умані є влучання по промисловій інфраструктурі. На складах, зокрема із зерном, виникли пожежі. Одна людина постраждала.

Також вночі росіяни скинули на Херсонщину 10 авіабомб. Минулося без жертв.

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