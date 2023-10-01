На Черкащині "прильот" після нічної атаки: загорілися склади з зерном

Російська окупаційна армія сьогодні вночі, 1 жовтня масовано атакувала Черкаську область дронами. Є влучання по промисловій інфраструктурі в Умані.

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Внаслідок атаки виникли пожежі на складських приміщеннях. Зокрема, де зберігалось зерно.

"Попередньо постраждала одна людина. Вона доправлена до лікарні. Наразі триває ліквідація наслідків. На місці працюють усі профільні служби", - зазначив Табурець.

Раніше повідомлялося, що вночі росіяни скинули на Херсонщину 10 авіабомб. Минулося без жертв.

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