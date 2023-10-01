Ворог вночі обстріляв Миколаївщину

За попередньою інформацією обійшлося без жертв.

Вночі 1 жовтня у Снігурівці, що у Миколаївській області, пролунало два вибухи під час повітряної тривоги.

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Про це повідомив керівник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта у Telegram.

"В Снігурівці пролунало два вибухи. На місці вже працюють відповідні служби. Попередньо без жертв. Будь ласка, перебувайте в укриттях", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники вночі 1 жовтня обстріляли північні райони України з балістичного озброєння.

Крім того, ми раніше інформували, що у Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

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