Ворог вночі обстріляв Миколаївщину

За попередньою інформацією обійшлося без жертв.
Вночі 1 жовтня у Снігурівці, що у Миколаївській області, пролунало два вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомив керівник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта у Telegram.
"В Снігурівці пролунало два вибухи. На місці вже працюють відповідні служби. Попередньо без жертв. Будь ласка, перебувайте в укриттях", - заявив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники вночі 1 жовтня обстріляли північні райони України з балістичного озброєння.
Крім того, ми раніше інформували, що у Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Читайте також:
- Росіяни вдарили ракетами по Запорізькій області: куди влучили
- В Одеській області під час тривоги пролунали вибухи
- Через нічну атаку в Україні затримується низка поїздів: список рейсів