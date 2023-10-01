Ворог обстрілює північні райони з балістики — Повітряні сили

Під загрозою Чернігівська, Полтавська та Сумська області.

Російські загарбники вночі 1 жовтня обстріляли північні райони України з балістичного озброєння.

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Про це у Telegram повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

"Чернігівська, Полтавська, Сумська області — загроза застосування балістичного озброєння!" - йдеться я у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що приблизно о пів на другу годину ночі вибухи пролунали у Запоріжжі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Крім того, ми раніше інформували, що окупанти випустили близько 40 дронів ударного типу. Сили ППО знищили 30 БпЛА.

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