Нічна атака дронів: скільки ворожих цілей вдалося збити

Вночі російська армія атакувала Україну безпілотниками Shahed. Окупанти випустили близько 40 дронів ударного типу. Сили ППО знищили 30 БпЛА.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що окупанти атакували Україну ударними БпЛА з південного напрямку - з мису Чауда, що в тимчасово анексованому Криму. Усього зафіксовано близько 40 пусків.

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 30 "Шахедів" у межах Одеської, Миколаївської та Вінницької областей", - йдеться у повідомленні.

Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що ця ніч особливо не відрізнялась від попередніх.

"З окупованої території Криму близько 40 безпілотників було направлено з району мису Чауда. Летіли вони в Миколаївській, Одеській області і в напрямку Вінницької області на певні об'єкти. Всі розуміють, які об'єкти", - повідомив представник ЗСУ.

За словами Ігната, жертв серед цивільного населення немає. Наслідки і пожежі, які там виникали, вже локалізовано.

Як повідомлялося, вночі проти 30 вересня південь України атакували понад 20 дронів. Крім того, "приліт" стався у Вінницькій області.

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