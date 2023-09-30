Протиповітряна оборона збила 30 "Шахедів": які міста атакувала РФ

Українська ППО вночі збила безпілотники, які РФ запустила по містах України.

У ніч проти 30 вересня окупанти здійснили чергову атаку безпілотниками по території України, випустивши дрони Shahed по південних регіонах. Українські військові знищили 30 ударних дронів.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

Дрони типу Shahed-131/136 випустили з кримського мису Чауда. Безпілотники були спрямовані переважно по південних регіонах.

У зоні відповідальності Сил оборони півдня Протиповітряна оборона знищила 30 безпілотників:

20 – на Вінниччині;

6 – на Одещині;

4 – на Миколаївщині.

"Через влучання в об'єкт інфраструктури Калинівської громади спалахнула потужна пожежа. Для убезпечення цивільного населення від поширення вогню, місцева влада оперативно провела підготовчі заходи для евакуації. Але з локалізацією пожежі, потреби в евакуації населення нема. Інформації про постраждалих не надходило", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Наталя Гуменюк розповіла подробиці атаки дронами півдня України.

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