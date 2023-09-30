У Харкові підірвався чоловік: загинув на місці

Спеціалісти не виключають, що це була граната.

У Харкові чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої: ймовірно, на гранаті. Він загинув на місці.

Про це повідомили у ДСНС.

"30 вересня о 00:15 стало відомо про нещасний випадок, який трапився у Харкові на вулиці Семафорній. Перебуваючи на вулиці, чоловік підірвався на невстановленому вибуховому пристрої. Ймовірно, це була ручна граната. Внаслідок вибуху він загинув на місці", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Миколаївщині загинув молодик, який підірвався на боєприпасі. Ще один громадянин перебуває у лікарні.

А на Харківщині авто наїхало на міну, загинув 25-річний хлопець. За даними слідства, трагедія сталась біля села Мосьпанове Чугуївського район.

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