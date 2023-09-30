В Харькове подорвался мужчина: погиб на месте

Специалисты не исключают, что это была граната.

В Харькове мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве: скорее всего, на гранате. Он погиб на месте.

Об этом сообщили в ГСЧС.

"30 сентября в 00:15 стало известно о несчастном случае, который произошел в Харькове на улице Семафорной. Находясь на улице, мужчина подорвался на неустановленном взрывном устройстве. Скорее всего, это была ручная граната. В результате взрыва он погиб на месте", — говорится в сообщении.

Напомним, в Николаевской области погиб молодой человек, подорвавшийся на боеприпасе. Еще один мужчина находится в больнице.

А в Харьковской области авто наехало на мину, погиб 25-летний парень. По данным следствия, трагедия произошла возле села Мосьпаново Чугуевского района.

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