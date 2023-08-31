В Херсонской области тракторист подорвался на мине: что известно

К счастью, мужчина выжил.
В поле близ Новой Каменки подорвался тракторист. Так, 62-летний мужчина получил ранения.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
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Инцидент вызвала взрывчатка, которую покинули российские войска. Из-за детонации мины мужчина получил ранение лица, туловища и рук. Пострадавший госпитализирован в травматологическое отделение одной из больниц, где ему оказывают надлежащую помощь.
"Около 87% полей Херсонщины до сих пор усеяны российской взрывчаткой. Перед вами там должны поработать саперы", – подчеркнули в Херсонской ОВА.
Поэтому берегите себя и не подвергайте смертельной опасности.
Ранее подобная ситуация произошла в Ровенской области. Тракториста, который подорвался на мине, доставили в больницу с контузией.
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