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В Херсонской области тракторист подорвался на мине: что известно

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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В Херсонской области тракторист подорвался на мине: что известно

Мина/Иллюстративное фото DRC

К счастью, мужчина выжил.

В поле близ Новой Каменки подорвался тракторист. Так, 62-летний мужчина получил ранения.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Подробности

Инцидент вызвала взрывчатка, которую покинули российские войска. Из-за детонации мины мужчина получил ранение лица, туловища и рук. Пострадавший госпитализирован в травматологическое отделение одной из больниц, где ему оказывают надлежащую помощь.

"Около 87% полей Херсонщины до сих пор усеяны российской взрывчаткой. Перед вами там должны поработать саперы", – подчеркнули в Херсонской ОВА.

Поэтому берегите себя и не подвергайте смертельной опасности.

Ранее подобная ситуация произошла в Ровенской области. Тракториста, который подорвался на мине, доставили в больницу с контузией.

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Дата публикации
Просмотры
211
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