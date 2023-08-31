У Херсонській області тракторист підірвався на міні: що відомо

У полі поблизу Нової Кам'янки підірвався тракторист. Так, 62-річний чоловік дістав поранення.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Деталі

Інцидент спричинила вибухівка, яку залишили російські війська. Через детонацію міни чоловік дістав поранення обличчя, тулуба та рук. Постраждалого шпиталізували до травматологічного відділення однієї з лікарень, де йому надають належну допомогу.

"Близько 87% полів Херсонщини – досі всіяні російською вибухівкою. Перед вами там мають попрацювати сапери", – наголосили в Херсонській ОВА.

Тож бережіть себе й не наражайте на смертельну небезпеку.

Раніше подібна ситуація сталася на Рівненщині. Тракториста, який підірвався на міні, доправили до лікарні з контузією.

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