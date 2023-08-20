ЗСУ подолали одну із найбільших проблем наступу: в ISW вважають, що далі операція піде швидше

ЗСУ мають успіхи і просуваються на рубежі Авдіївка – Донецьк і на заході Запорізької області, запевняють в ISW.

Ймовірно, останні дні Силам оборони України вдалося на півдні розмінувати великі поля, які слугували російською обороною. Саме тому аналітики США припускають, що далі контрнаступ ЗСУ піде швидше.

Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

"Українські війська 19 серпня продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту, просуваючись на рубежі Авдіївка – Донецьк і на заході Запорізької області", - сказано у повідомленні.

Аналітики посилаються на геолокаційні відеозаписи, опубліковані 16 серпня. Вони показують, що українські сили нещодавно здійснили обмежене просування на схід від Невельського (безпосередньо на захід від міста Донецьк). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані уже 19 серпня, показують, що українські військові просунулися на північ від Роботиного на заході Запорізької області.

"18 серпня CBS News повідомило, що анонімні офіційні особи США заявили, що українські сили просуваються в напрямку Токмака і розмінували російське мінне поле на північ від Токмака. Офіційні особи США, ймовірно, мають на увазі нещодавній наступ на північ і схід від Роботина", - цитують заяву CBS News.

Мапа бойових дій станом на 20 серпня 2023. ФОТО: ISW

В ISW оцінили, що останні українські наступи поблизу невеликих населених пунктів у прикордонній зоні Донецько-Запорізької області та на заході Запоріжжя, ймовірно, мають тактичне значення через структуру російських оборонних ліній.

" Ці досягнення можуть дозволити українським силам почати діяти на менш замінованих ділянках російської лінії оборони, які, ймовірно, сприятимуть більш швидким досягненням наступу", - підсумували в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, як сказано у ранковому зведенні Генштабу, ЗСУ успішно наступають на двох напрямках.

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