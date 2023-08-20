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Росія вдарила по Дніпропетровщині: є постраждалі та руйнування (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Росія вдарила по Дніпропетровщині: є постраждалі та руйнування (фото)

Обстріл Нікополя / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Ворог продовжує руйнувати будинки цивільних мешканців на Дніпропетровщині.

У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок російської атаки постраждала 74-річна жінка. Пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак. 

“Ввечері (19 серпня) ворог атакував Нікополь з важкої артилерії. Постраждала 74-річна жінка. Вона з осколковим пораненням у лікарні”, – зазначив Лисак.

Внаслідок атаки були пошкоджені п’ять приватних будинків, чотири господарські споруди та лінії електропередач. Ніч на Дніпропетровщині минула без обстрілів.

Обстріл Нікополя / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Обстріл Нікополя / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Обстріл Нікополя / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Обстріл Нікополя / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

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Дата публікації
Перегляди
897
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