Росія вдарила по Дніпропетровщині: є постраждалі та руйнування (фото)

Ворог продовжує руйнувати будинки цивільних мешканців на Дніпропетровщині.
У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок російської атаки постраждала 74-річна жінка. Пошкоджені житлові будинки.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак.
“Ввечері (19 серпня) ворог атакував Нікополь з важкої артилерії. Постраждала 74-річна жінка. Вона з осколковим пораненням у лікарні”, – зазначив Лисак.
Внаслідок атаки були пошкоджені п’ять приватних будинків, чотири господарські споруди та лінії електропередач. Ніч на Дніпропетровщині минула без обстрілів.
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