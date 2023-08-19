Ракетний удар по Чернігову – момент атаки потрапив на камери відеоспостереження

У Мережі з'явилося відео з камер відеоспостереження, як російська ракета атакувала Чернігів у суботу, 19 серпня.

Внаслідок атаки вже загинули семеро людей, зокрема 6-річна дівчинка.

За медичною допомогою звернулося 90 поранених. З них 10 поліцейських та 12 дітей. Госпіталізовано 25 людей. 12-річну дівчинку терміново доставляють реанімобілем до Києва – дитина в тяжкому стані.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про атаку на Чернігів 19 серпня (фото, відео).

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