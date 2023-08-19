На війні загинув відомий український актор Олексій Хільський

14 листопада Олексію мало б виповнитися 36 років.

На фронті загинув відомий український актор Олексій Хільський.

Трагічну новину повідомила дружина актора Надія Хільська.

"Я пишу, але сама не можу до кінця в це повірити. Льоша загинув. Загинув під час виконання бойового завдання. Він був найкращим з усіх кого я знаю. Найдобрішим! Найгарнішим! Найталановитішим! Все, за що він брався він робив з пристрастю. А яка в нього була жага до життя! Він так любив життя! Я кохаю тебе, мій воїн", — написала Надія.

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Хільський відомий за ролями в серіалах "На твоєму боці", "Квочка", "Кріпосна", "Лікар Ковальчук", "Опер за викликом", "Загадка для Анни" та інші.

14 листопада Олексію мало б виповнитися 36 років.

Чоловік служив у 46 окремій аеромобільній бригаді ДШВ на посаді головного сержанту взводу розвідроти. Він брав участь у наступальній операції на Херсоні, захищав Бахмут та Соледар.

Захисник був двічі поранений, але після лікування та відновлення знову повертався на фронт.

Олексій мріяв про перемогу і про повернення до професії.

Актор Олексій Хільський до війни

У актора залишились дружина та донька.

Нагадаємо, на війні загинув актор Євген Світличний. Він втілив образ Карася в "Носорозі". Світличний загинув 19 липня 2023 року. Йому було 29 років.

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