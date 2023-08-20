Астрологічний прогноз на 20 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: можна – й потрібно – складати плани: все, що буде задумано сьогодні, незабаром набуде реальних обрисів, тому потрібно продумувати найсміливіші та найамбітніші плани.

Символ дня: єдиноріг.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливі кольори дня: світло-синій, блакитний, сріблястий.

Щасливі камені дня: бірюза, мармур, рожевий халцедон.

За яку частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: хвороби цього місячного дня нетривалі і зазвичай мають перебіг без ускладнень, та це не означає, що їх можна не лікувати.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону ферментовані продукти – солоні (бочкові) огірки й помідори, квашену капусту, квас, сиров'ялені ковбаси та сири, вони негативно вплинуть на стан здоров'я.

Стрижка дня: один із найсприятливіших днів для догляду за волоссям, зокрема і для стрижки.

Дачні роботи: можна збирати урожай рослин, плоди яких розташовані над землею.

Магія та містика дня: можна займатися любовною магією – приворотами й відворотами – і ворожити, ставлячи запитання про душевний стан – як власний, так і когось із близьких людей.

Сни дня: неприємні сни свідчать про проблеми зі здоров'ям, на стан якого треба звернути увагу.

Табу дня: не можна виявляти злість та агресію – вони можуть обернутися проти самої людини.

Цитата дня: "Ті, хто не можуть змінити свою думку, не можуть нічого змінити" (Бернард Шоу).

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