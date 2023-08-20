Вночі на вокзалі у Курську сталась "бавовна" (відео)

Повідомляється, що вокзал був атакований безпілотником.
У російському місті Курськ на вокзалі стався вибух через приліт невідомого БпЛА.
Про це інформують місцеві Telegram-канали.
Повідомляється, що місто було атаковано невідомим безпілотником.
На кадрах, які публікують місцеві канали, видно, що в результаті вибуху над вокзалом утворився дим.
На місце почали прибувати правоохоронці та пожежники для ліквідації пожежі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 19 серпня, у військовому відомстві держави-агресорки заявили про виявлений на підльоті до Москви безпілотний апарат літакового типу.
Крім того, ми раніше інформували, що безпілотник завдав удар по російському аеродрому "Сольци" в Новгородській області РФ.
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