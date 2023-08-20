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Вночі на вокзалі у Курську сталась "бавовна" (відео)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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57
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Вночі на вокзалі у Курську сталась "бавовна" (відео)

Вибух на вокзалі у Курську

Повідомляється, що вокзал був атакований безпілотником.

У російському місті Курськ на вокзалі стався вибух через приліт невідомого БпЛА.

Про це інформують місцеві Telegram-канали.

Повідомляється, що місто було атаковано невідомим безпілотником.

На кадрах, які публікують місцеві канали, видно, що в результаті вибуху над вокзалом утворився дим.

На місце почали прибувати правоохоронці та пожежники для ліквідації пожежі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 19 серпня, у військовому відомстві держави-агресорки заявили про виявлений на підльоті до Москви безпілотний апарат літакового типу.

Крім того, ми раніше інформували, що безпілотник завдав удар по російському аеродрому "Сольци" в Новгородській області РФ.

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Дата публікації
Перегляди
57
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