Ночью на вокзале в Курске произошла "бавовна" (видео)

Сообщается, что вокзал был атакован беспилотником.

В российском городе Курск на вокзале произошел взрыв из-за прилета неизвестного БпЛА.

Об этом информируют местные Telegram-каналы.

Сообщается, что город был атакован неизвестным беспилотником.

На публикующих местные каналы кадрах видно, что в результате взрыва над вокзалом образовался дым.

На место стали прибывать правоохранители и пожарные для ликвидации пожара.

Напомним, ранее сообщалось, что 19 августа, в военном ведомстве государства-агрессорки заявили об обнаруженном на подлете в Москву беспилотном аппарате самолетного типа.

Кроме того, мы ранее информировали, что беспилотник нанес удар по российскому аэродрому "Сольцы" в Новгородской области РФ.

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