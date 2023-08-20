Ночью на вокзале в Курске произошла "бавовна" (видео)

Сообщается, что вокзал был атакован беспилотником.
В российском городе Курск на вокзале произошел взрыв из-за прилета неизвестного БпЛА.
Об этом информируют местные Telegram-каналы.
Сообщается, что город был атакован неизвестным беспилотником.
На публикующих местные каналы кадрах видно, что в результате взрыва над вокзалом образовался дым.
На место стали прибывать правоохранители и пожарные для ликвидации пожара.
Напомним, ранее сообщалось, что 19 августа, в военном ведомстве государства-агрессорки заявили об обнаруженном на подлете в Москву беспилотном аппарате самолетного типа.
Кроме того, мы ранее информировали, что беспилотник нанес удар по российскому аэродрому "Сольцы" в Новгородской области РФ.
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