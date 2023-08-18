"Продолжение следует": Юсов прокомментировал "бавовну" в Москве

"Бавовна" набирает оборотов, интенсивности. Мы видим, что происходит она достаточно точно.

Об этом в эфире ТСН сказал представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов.

Столица абсолютно незащищена

По мнению Юсова, цели обсуждать неправильно, потому что враг тоже слушает и видит, и ему тоже интересно понять, а что будет дальше. Но говорить о последствиях мы можем. Так, сегодня все объекты, связанные с российской военной агрессией, со структурами, которые причастны к этой агрессии – уязвимы. Сегодня столица государства-агрессора незащищена.

"Пока их силы и средства, в частности, противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы рассредоточенные на временно оккупированных украинских территориях, путинский режим оставил Москву незащищенной", – утверждает представитель ГУР.

Так или иначе, продолжает он, это оказывает мощное влияние на зазомбированное российское население. Более того, это влияет на российские элиты.

"И дальше будет, пока они не покинут украинскую землю, пока военные преступники не заплатят за свои преступления", – подытожил Юсов.

Напомним, в ночь на 18 августа центр Москвы атаковал ударный беспилотник. Неизвестный дрон упал в районе "Москва-Сити", повредив одно из зданий. Традиционно российские власти обвинили в атаке Украину.

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