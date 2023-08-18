"Далі буде": Юсов прокоментував "бавовну" у Москві

"Бавовна" набирає обертів, інтенсивності. Ми бачимо, що відбувається вона достатньо влучно.

Про це в ефірі ТСН сказав представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов.

Столиця абсолютно незахищена

На думку Юсова, цілі обговорювати неправильно, бо ворог теж слухає і бачить, і йому також цікаво зрозуміти, а що буде далі. Але говорити про наслідки ми можемо. Так, сьогодні всі об'єкти, які пов'язані із російською військовою агресією, із структурами, які причетні до цієї агресії – є вразливими. Сьогодні столиця держави-агресора є незахищеною.

"Поки їхні сили і засоби, зокрема протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби, розосереджені на тимчасово окупованих українських територіях, путінський режим залишив Москву незахищеною", – стверджує представник ГУР.

Так чи інакше, продовжує він, це має потужний вплив на зазомбоване російське населення. Ба більше, це впливає на російські еліти.

"І далі буде, поки вони не залишать українську землю, поки воєнні злочинці не заплатять за свої злочини", – підсумував Юсов.

Нагадаємо, У ніч проти 18 серпня центр Москви атакував ударний безпілотник. Невідомий дрон впав у районі "Москва сіті", пошкодивши одну з будівель. Традиційно, російська влада звинуватила в атаці Україну.

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