У бік Москви летять невідомі безпілотники: відео

Росіяни фіксують невстановлені безпілотники, які летять у бік російської столиці. Їх щонайменше пів десятка.

У підмосковному Серпухові місцеві жителі знову фіксують невідомі БПЛА, які рухаються у бік Москви.

Відповідне відео росіян показав журналіст Андрій Цаплієнко.

Так, на кадрах видно, як щонайменше п'ять невідомих БПЛА летять територією РФ. Журналіст стверджує, що помітили їх поблизу Серпухова, від якого до Москви близько 110 кілометрів.

Дрони безперешкодно наближаються до російської столиці.

Нагадаємо, у ніч проти 18 серпня центр Москви атакував ударний безпілотник. Невідомий дрон впав у районі "Москва сіті", пошкодивши одну з будівель. Російська влада звинуватила в атаці Україну.

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