Передавання F-16 Україні: Данія підтвердили, що отримали від США схвалення

Рішення про постачання винищувачів поки не ухвалене.

Данія підтвердила, що отримала від Сполучених Штатів Америки схвалення на передавання Україні сучасних винищувачів F-16. ЗСУ отримають літаки після закінчення навчань українських пілотів.

Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, повідомляє TV 2.

"Уряд кілька разів казав, що передавання є природним наступним кроком після навчання. Ми обговорюємо це з найближчими союзниками, і я очікую, що найближчим часом ми зможемо конкретизувати це", - наголошує данський міністр оборони.

За його словами, Данія направила США запит щодо постачання літаків Україні, Копенгаген отримав від Вашингтона "дружню відповідь", каже Расмуссен.

"Я можу підтвердити, що між мною та Ентоні Блінкеном відбувся обмін листами, який базується на тому факті, що ми з міністром оборони звернулися до Сполучених Штатів, щоб вивчити наші варіанти", - заявив очільник МЗС.

Втім, наголошує він, рішення про постачання F-16 для України поки не ухвалене. Адже це питання обговорюють з союзниками. Також міністр зауважив, що створено "міжнародну коаліцію з навчальними заходами під керівництвом Данії та Нідерландів".

Як повідомлялося, Reuters з посиланням на власні джерела повідомило, що США офіційно схвалили передавання винищувачів F-16 Україні. Зазначається, що у Білому домі надали Нідерландам та Данії офіційні запевнення, що Вашингтон затвердить всі необхідні запити на постачання літаків.

До слова, раніше стало відомо, в якій країні українські пілоти розпочнуть навчання на F-16. Зазначається, що льотчики розпочнуть проходити навчання на літаках у Данії.

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