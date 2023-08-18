США офіційно схвалили передачу винищувачів F-16 Україні - Reuters

США надали Нідерландам та Данії офіційні запевнення, що Вашингтон затвердить всі необхідні запити на передачу винищувачів F-16 Україні.

Сполучені Штати офіційно схвалили передачу літаків F-16 з Данії та Нідерландів до України після того, як завершиться підготовка українських пілотів.

Про це інформує Reuters з посиланням на власні джерела.

У повідомленні вказується, що США надали Нідерландам та Данії офіційні запевнення, що Вашингтон затвердить всі необхідні запити на передачу винищувачів F-16 Україні, коли вони надійдуть.

Видання повідомляє, що нещодавно Данія і Нідерланди надіслали США запит про надання відповідних гарантій.

Джерела Reuters стверджують, що голова Держдепу Антоні Блінкен надіслав листи своїм колегам у Нідерландах та Данії з запевненням, що відповідні запити будуть схвалені.

"Я пишу, щоб висловити повну підтримку Сполученими Штатами як передачі Україні винищувачів F-16, так і підготовки українських пілотів кваліфікованими інструкторами F-16", - написав Ентоні Блінкен у листі до двох офіційних осіб, копію якого побачило агентство Reuters.

Блінкен також уточнив, що схвалення запитів дозволить Україні "повною мірою скористатися своїми новими можливостями, щойно перший набір пілотів завершить навчання".

Нагадаємо, раніше стало відомо, в якій країні українські пілоти розпочнуть навчання на F-16.

Крім того, ми раніше інформували, що Сполучені Штати Америки разом із європейськими союзниками працюють над тим, щоб навчання українських пілотів на сучасних винищувачах F-16 розпочались якомога швидше.

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