Вашингтон зробив заяву про навчання українських пілотів на F-16

Сполучені Штати Америки разом із європейськими союзниками працюють над тим, щоб навчання українських пілотів на сучасних винищувачах F-16 розпочались якомога швидше.

Про це під час брифінгу заявив координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

За його словами, наразі не має нової інформації з приводу навчань українських пілотів.

"Після Вільнюса (саміту НАТО - Ред.) і саміту G7 президент (Джо Байден - Ред.) взяв на себе тверде зобов'язання, що ми підтримуємо…постачання F-16 в Україну. А починати треба з навчання… ми активно працюємо з нашими європейськими союзниками і друзями над тим, щоб якнайшвидше розпочати цю підготовку", - наголосив Кірбі.

Навчання на F-16

Президент Румунії Клаус Йоганніс підтвердив, що його країна навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16. У країні створять регіональний центр підготовки.

Раніше стало відомо, в якій країні українські пілоти розпочнуть навчання на F-16. Зазначається, що льотчики розпочнуть проходити навчання на літаках у Данії.

Тим часом видання WP пише, що навчання українських пілотів затягується. Саме тому Україні, ймовірно, доведеться прожити ще один рік без сучасних винищувачів.

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