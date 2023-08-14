F-16 для України: ЗСУ можуть перемогти у війні й без винищувачів - NYT

Адміністрація Байдена затягнула процес схвалення направлення винищувачів F-16 до Україну для країн НАТО на понад рік. Унаслідок цієї затримки, коли пілоти закінчать підготовку на цих літаках, можливо, буде занадто пізно, щоб надати допомогу і забезпечити захист для наземних військ на етапі поточних бойових дій.

Про це пише видання The New York Times.

Однак нинішні та колишні офіційні представники з України, США та країн Європи, а також аналітики у сфері оборони із західних джерел, висловили думку, що Україна здатна досягти успіху на фронті навіть без значної підтримки в авіації.

"Це доведеться робити без F-16, — сказав Філіп Брідлав, генерал ВПС США у відставці і колишній командувач НАТО, — але я вірю, що вони зможуть".

До того ж він додав, що "якщо ви очікуєте, що Україна буде воювати так, як ми воюємо, то в них мають бути в нас інструменти, а ми їм ці інструменти не дали".

Водночас представники зі Сполучених Штатів зазначили, що Україна змогла вибрати всього лише вісім бойових пілотів, що становить менш ніж одну ескадрилью, і які володіють англійською мовою на досить високому рівні, щоб почати навчання, тривалість якого становитиме щонайменше рік. Крім цього, цього місяця ще близько 20 осіб вирушать до Великої Британії для вивчення мови.

Зі слів військового аерокосмічного експерта Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні Дугласа Баррі, відправка в бій лише кількох F-16 не матиме великого значення на війні.

Чому Україні потрібні F-16

Начальник авіації Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов розповів виданню, що винищувачі F-16 оснащені потужним радаром, який дозволяє ідентифікувати більше цілей і краще протидіяти ворожим літакам, ракетам і безпілотникам, ніж нинішній український парк винищувачів, до якого входять МіГ-29 і Су-27 радянських часів.

За словами Голубцова, Україна також зможе розгортати протикорабельні ракети "Гарпун", надані Великою Британією, з літаків F-16 для ураження російського флоту, який запускає ракети з акваторії Чорного моря.

Голубцов зазначив, що високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARM), які Сполучені Штати надіслали Україні минулого року, також будуть запускатися з F-16. "Вони вже адаптовані для використання на винищувачах МіГ-29, але через відсутність системи наведення їхня ефективність значно обмежена", - зауважив він.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що США підтримують підготовку українських пілотів на винищувачах F-16, однак за цей процес відповідають Данія та Нідерланди.

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