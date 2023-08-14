"Вагнерівці" у Білорусі: Наєв пояснив, чи є загроза для України

У Білорусі перебуває до 6,5 тисячі найманців ПВК "Вагнер".
Найманці ПВК "Вагнер" уже активно залучаються до проведення заходів бойової підготовки із військовослужбовцями ЗС Білорусі.
Про це розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
У Білорусі триває літній період навчання під час якого "вагнерівці" проводять злагодження підрозділів на рівні рот/батарей. До навчання залучаються як загальновійськові підрозділи, так і підрозділи забезпечення.
"В ході навчання, під керівництвом найманців, підрозділами ЗС Білорусі відпрацьовуються питання наступального характеру, ведення бойових дій у населених пунктах та лісистій місцевості. Приділяється увага підвищенню живучості підрозділів. В ході навчань до підрозділів ЗС, найманцями доводиться здобутий у ході бойових дій досвід застосування підрозділів", - каже Наєв.
За його словами, сьогодні на території Республіки Білорусь перебуває до 6,5 тисячі найманців ПВК "Вагнер".
"У військовій науці є два поняття – військова небезпека і військова загроза. Для цивільних пояснюю, якщо їде автомобіль – це небезпека, а якщо він їде прямо на тебе – це загроза. Тож, перебування ПВК "Вагнер" у Білорусі є небезпекою, але коли вони створять відповідні або диверсійно-розвідувальні групи, або наземне наступальне угруповання, це і стане реальною загрозою", - пояснив Наєв.
Нагадаємо, що Кремль, ймовірно, міг припинити фінансувати ПВК "Вагнер". Тепер бойовикам може платити влада Білорусі.
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