"Вагнерівці" у Білорусі: Наєв пояснив, чи є загроза для України

Найманці ПВК "Вагнер" уже активно залучаються до проведення заходів бойової підготовки із військовослужбовцями ЗС Білорусі.

Про це розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

У Білорусі триває літній період навчання під час якого "вагнерівці" проводять злагодження підрозділів на рівні рот/батарей. До навчання залучаються як загальновійськові підрозділи, так і підрозділи забезпечення.

"В ході навчання, під керівництвом найманців, підрозділами ЗС Білорусі відпрацьовуються питання наступального характеру, ведення бойових дій у населених пунктах та лісистій місцевості. Приділяється увага підвищенню живучості підрозділів. В ході навчань до підрозділів ЗС, найманцями доводиться здобутий у ході бойових дій досвід застосування підрозділів", - каже Наєв.

За його словами, сьогодні на території Республіки Білорусь перебуває до 6,5 тисячі найманців ПВК "Вагнер".

"У військовій науці є два поняття – військова небезпека і військова загроза. Для цивільних пояснюю, якщо їде автомобіль – це небезпека, а якщо він їде прямо на тебе – це загроза. Тож, перебування ПВК "Вагнер" у Білорусі є небезпекою, але коли вони створять відповідні або диверсійно-розвідувальні групи, або наземне наступальне угруповання, це і стане реальною загрозою", - пояснив Наєв.

Нагадаємо, що Кремль, ймовірно, міг припинити фінансувати ПВК "Вагнер". Тепер бойовикам може платити влада Білорусі.

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