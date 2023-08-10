Чи можуть "вагнерівці" повернутися на війну проти України: пояснення експерта

Експерт не виключає, що Кремль зможе просто "перекупити" бойовиків, запропонувавши більше грошей, ніж у ПВК "Вагнера".
Бойовики ПВК "Вагнер" в майбутньому можуть повернутися до України, якщо Кремль виконає певні їхні умови.
Таку думку висловив експерт програми "Міжнародна і внутрішня політика" Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич в інтерв’ю ТСН.ua.
"Якщо їм запропонують контракт вище, ніж в ПВК, вони можуть повернутись. Якщо вони підуть працювати в ці підрозділи ПВК "Вагнер", які не розформовані, які залишилися. Начебто під крилом Міністерства оборони РФ, але при тому залишаються зв’язки і з Пригожиним. Це також можливо, але лише частина (з "вагнерівців", – ред.)", – зазначив Тишкевич.
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Лукашенко і не збирався платити Пригожину! Лажа від ISW! Загроза "Вагнера" переоцінена | Тишкевич
Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що найманці ПВК "Вагнер" могли почати вихід із Білорусі назад до РФ
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко натомість заявив, що на території Білорусі не фіксувалося виведення "вагнерівців" назад до Росії.
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