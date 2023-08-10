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Чи можуть "вагнерівці" повернутися на війну проти України: пояснення експерта

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Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Чи можуть "вагнерівці" повернутися на війну проти України: пояснення експерта

Найманці ПВК "Вагнер" / Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Експерт не виключає, що Кремль зможе просто "перекупити" бойовиків, запропонувавши більше грошей, ніж у ПВК "Вагнера".

Бойовики ПВК "Вагнер" в майбутньому можуть повернутися до України, якщо Кремль виконає певні їхні умови.

Таку думку висловив експерт програми "Міжнародна і внутрішня політика" Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич в інтерв’ю ТСН.ua.

"Якщо їм запропонують контракт вище, ніж в ПВК, вони можуть повернутись. Якщо вони підуть працювати в ці підрозділи ПВК "Вагнер", які не розформовані, які залишилися. Начебто під крилом Міністерства оборони РФ, але при тому залишаються зв’язки і з Пригожиним. Це також можливо, але лише частина (з "вагнерівців", – ред.)", – зазначив Тишкевич.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 

Лукашенко і не збирався платити Пригожину! Лажа від ISW! Загроза "Вагнера" переоцінена | Тишкевич 

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що найманці ПВК "Вагнер" могли почати вихід із Білорусі назад до РФ

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко натомість заявив, що на території Білорусі не фіксувалося виведення "вагнерівців" назад до Росії.

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Дата публікації
Перегляди
505
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