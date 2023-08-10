Могут ли "вагнеровцы" вернуться на войну против Украины: объяснение эксперта

Эксперт не исключает, что Кремль сможет просто "перекупить" боевиков, предложив больше денег, чем у чвК "Вагнера".

Боевики чвК "Вагнер" в будущем могут вернуться в Украину, если Кремль выполнит определенные условия.

Такое мнение высказал эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего Игорь Тишкевич в интервью ТСН.ua.

"Если им предложат контракт выше, чем в ЧВК, они могут вернуться. Если они пойдут работать в оставшиеся не расформированные подразделения ЧВК "Вагнер". Якобы под крылом Министерства обороны РФ, но при этом остаются связи и с Это тоже возможно, но только часть (из "вагнеровцев", — ред.)", — отметил Тишкевич.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Лукашенко и не собирался платить Пригожину! Лажа от ISW! Угроза "Вагнера" переоценена Тишкевич