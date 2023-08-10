Могут ли "вагнеровцы" вернуться на войну против Украины: объяснение эксперта

Эксперт не исключает, что Кремль сможет просто "перекупить" боевиков, предложив больше денег, чем у чвК "Вагнера".
Боевики чвК "Вагнер" в будущем могут вернуться в Украину, если Кремль выполнит определенные условия.
Такое мнение высказал эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего Игорь Тишкевич в интервью ТСН.ua.
"Если им предложат контракт выше, чем в ЧВК, они могут вернуться. Если они пойдут работать в оставшиеся не расформированные подразделения ЧВК "Вагнер". Якобы под крылом Министерства обороны РФ, но при этом остаются связи и с Это тоже возможно, но только часть (из "вагнеровцев", — ред.)", — отметил Тишкевич.
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Лукашенко и не собирался платить Пригожину! Лажа от ISW! Угроза "Вагнера" переоценена Тишкевич
Ранее аналитики Института изучения войны сообщили, что наемники ЧВК "Вагнер" могли начать выход из Беларуси обратно в РФ
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что на территории Беларуси не фиксировался вывод "вагнеровцев" обратно в Россию.
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