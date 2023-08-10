Обозреватель прокомментировал информацию о выводе "вагнеровцев" из Беларуси

Говорить о выходе наемников ЧВК "Вагнера" рано.

С территории Беларуси не фиксировалось выведение "вагнеровцев" обратно в Россию и перемещение крупных колонн группировки внутри республики.

Об этом написал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в телеграме.

Что известно

Как отмечает Коваленко, последняя большая колонна ЧВК "Вагнер" фиксировалась 1 августа, причем она въезжала в Беларусь, но не наоборот.

Кроме того, "вагнеровцы" активно участвуют в подготовке белорусских военных. Например, на полигоне "Гожский" российские наемники обучают подразделения 6-й механизированной бригады.

"Поэтому говорить о выводе ЧВК "Вагнер" из Беларуси пока, мягко говоря, преждевременно. Признаков тому нет", – говорит обозреватель.

С другой стороны, известно, что в Мали была достигнута договоренность о размещении "вагнеровцев" в Нигере, а потому не исключено, что часть белорусской группы отправится именно в Африку.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщили, что наемники ЧВК "Вагнер" могли начать выход из Беларуси обратно в РФ, а именно в Краснодарский край и Воронежскую и Ростовскую области.