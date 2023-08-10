Оглядач прокоментував інформацію про виведення "вагнерівців" з Білорусі

З території Білорусі не фіксувалося виведення "вагнерівців" назад до Росії та переміщення великих колон угруповання всередині республіки.

Про це написав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у телеграмі.

Що відомо

Як зауважує Коваленко, остання велика колона ПВК "Вагнер" фіксувалася 1 серпня, причому вона в'їжджала до Білорусі, але не навпаки.

Крім того, "вагнерівці" беруть активну участь у підготовці білоруських військових. Наприклад, на полігоні "Гозький" російські найманці навчають підрозділи 6-ї механізованої бригади.

"Тому говорити про виведення ПВК "Вагнер" з Білорусі поки що, м'яко кажучи, передчасно. Ознак тому немає", – говорить оглядач.

З іншого боку, відомо, що в Малі було досягнуто домовленості про розміщення "вагнерівців" у Нігері, а тому не виключено, що частина білоруської групи вирушить саме до Африки.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що найманці ПВК "Вагнер" могли почати вихід із Білорусі назад до РФ, а саме до Краснодарського краю та Воронезької та Ростовської областей.