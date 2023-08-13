Кремль міг відмовитись від фінансування "вагнерівців" – британська розвідка

Кремль, ймовірно, міг припинити фінансувати ПВК "Вагнер". Тепер бойовикам може платити влада Білорусі. ПВК "Вагнер" рухається до процесу скорочення та переформатування, щоб, у першу чергу, скоротити витрати на зарплату.

Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Там зазначили, після невдалого заколоту ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина російський режим, ймовірно, діяв проти його бізнесів.

"Є реалістична можливість того, що Кремль більше не фінансує групу. Якщо російська держава більше не платить "Вагнеру", то другим найімовірнішим платником є білоруська влада", - йдеться у повідомленні.

При цьому у Британії наголошують, що такі витрати були б "небажаним витоком скромних білоруських ресурсів".

Нагадаємо, раніше розвідка Британії писала, що бойовики ПВК "Вагнер" приєднаються до армії Білорусі на кордонах НАТО.

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