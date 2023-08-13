Кремль мог отказаться от финансирования "вагнеровцев" – британская разведка

Кремль, вероятно, мог прекратить финансировать ЧВК "Вагнер". Теперь боевикам могут платить власти Беларуси. ЧВК "Вагнер" двигается к процессу сокращения и переформатирования, чтобы, в первую очередь, сократить расходы на зарплату.

Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании.

Там отметили, что после неудачного мятежа главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина российский режим, вероятно, действовал против его бизнесов.

"Есть реалистичная возможность того, что Кремль больше не финансирует группу. Если российское государство больше не платит "Вагнеру", то вторым вероятным плательщиком являются белорусские власти", — говорится в сообщении.

При этом в Британии подчеркивают, что такие расходы были бы "нежелательной утечкой скромных белорусских ресурсов".

Напомним, ранее разведка Британии писала, что боевики ЧВК "Вагнер" присоединятся к армии Беларуси на границах НАТО.

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