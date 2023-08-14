"Вагнеровцы" в Беларуси: Наев объяснил, есть ли угроза для Украины

Наемники ЧВК "Вагнер" уже активно привлекаются к проведению боевой подготовки с военнослужащими ВС Беларуси.

Об этом рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

В Беларуси длится летний период обучения, во время которого "вагнеровцы" проводят слаживание подразделений на уровне рот/батарей. К обучению привлекаются как общевойсковые подразделения, так и подразделения обеспечения.

"В ходе обучения, под руководством наемников, подразделениями ВС Беларуси отрабатываются вопросы наступательного характера, ведения боевых действий в населенных пунктах и лесистой местности. Уделяется внимание повышению живучести подразделений. ", – говорит Наев.

По его словам, сегодня на территории Республики Беларусь находится до 6,5 тысячи наемников ЧВК "Вагнер".

"В военной науке есть два понятия — военная опасность и военная угроза. Для гражданских объясняю, если едет автомобиль — это опасность, а если он едет прямо на тебя — это угроза. Так что пребывание ЧВК "Вагнер" в Беларуси является опасностью, но когда они создадут соответствующие или диверсионно-разведывательные группы или наземную наступательную группировку, это и станет реальной угрозой", — пояснил Наев.

Напомним, что Кремль, вероятно, мог прекратить финансировать ЧВК "Вагнер". Теперь боевикам могут платить власти Беларуси.

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