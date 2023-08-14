103-річна бабуся із Житомирщини плете кікімори на фронт (фото)

Любов Ярош народилася 1920 року, на її долю випали Голодомор та Друга світова війна.

Любов Ярош із села Ходорків Житомирської області, якій нещодавно виповнилося 103 роки, плете кікімори на фронт. У бабусі – троє дітей, правнучки та маленький правнук, а четверо онуків воюють, які пішли добровільно.

Історію про Любов Ярош пише видання "Субота".

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Бабуся разом із доньками за тиждень встигають сплести дві кікімори. Передають через знайому-волонтера до Києва, а звідти маскувальні костюми їдуть туди, де вони найпотрібніші. Над першим костюмом-маскуванням 103-річна Любов Григорівна почала працювати рік тому. Побачили у фейсбуці оголошення від волонтерів, що потрібна допомога – і сіли до роботи.

"Ми просунуті бабусі. Хоч нам уже за 70, але діти та онуки нас усьому навчили – є і вайбер, і фейсбук, і ютуб. Любов Григорівна інтернетом не користується, але знає мобільні номери напам’ять усіх своїх дітей", - говорить донька Валентина.

Любов Григорівна виховала двох дочок та двох синів. Наразі залишилося троє з них.

103-річна бабуся Любов Ярош. ФОТО: holodomormuseum.org.ua

На долю жінки випали Голодомор та Друга світова війна

Любов Ярош народилася 1920 року неподалік – за три кілометри від свого сьогоднішнього житла, у селі Пустельники. Вона відповідає за військову статистику, її дуже цікавлять зведення про успіхи наших військових – скільки ліквідували військ противника, знищили танків, літаків, потопили кораблів… Усі ці цифри передає дочкам, які клопочуться по господарству.

"Та що там, вона пам’ятає, з ким жила в одній кімнаті у 1945 році у гуртожитку у Донецьку – може назвати імена та прізвища всіх дівчаток! Ось тільки вчора їх усіх нам перераховувала. А про війну в неї одна мова: "Щоб путін здох", - говорить дочка Валентина.

Про початок війни Любов Григорівна почула з радіо. Діти побоялися їй говорити, а минулого літа вирішила приєднатися до великої громади волонтерів.

Про жінку відомо, що вона 50 років пропрацювала у колгоспі. Близько 30 років тому залишилася сама після смерті чоловіка. А ще за десять років до неї переїхала донька Валентина – мамі треба допомагати. На все літо до села з Житомира до мами переїжджає і друга дочка – Галина.

103-річна бабуся Любов Ярош. ФОТО: holodomormuseum.org.ua

Як плетуть кікімори на фронт

Плести кікімори допомагає сусідка. Матеріал для костюмів збирають по всій Україні, допомагають і люди із Ходоркова. Жінки плетуть, розпускаючи на нитки старі мішки з-під цукру. Мішки перуть, потім фарбують – потрібна зелена нитка. Відповідальність бабусі Люби – приготувати нитки для плетіння. Виробництвом костюмів більше займаються дочки із сусідкою – бабуся вже не так добре бачить.

Кікімори бабуся з доньками плетуть для фронту вже рік.

"Взимку я білизну шила військовим, бо кікімори менше були потрібні. Зараз знову в’яжемо – по одній на тиждень. Ось сьогодні четвер – ще одну закінчуємо. Робота нелегка – руки весь час у напрузі", - розповідає Валентина.

Любов Григорівна – єдина жінка такого поважного віку не лише у селі, а й у районі. Ровесників в окрузі вона не має, але з молоддю їй навіть цікавіше.

Нагадаємо, Генштаб повідомив про ситуацію на основних напрямках фронту.

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