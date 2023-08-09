ЗСУ здійснили рейд через Дніпро на Херсонщині та прорвали оборону РФ – ISW

Збройні сили України здійснили рейд на лівий берег Дніпра в Херсонській області та, ймовірно, прорвали там оборону окупантів вглиб на 800 метрів і повернулись назад.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

У звіті повідомляється, що деякі прокремлівські воєнні блогери 8 серпня повідомили, що українські сили висадили до семи катерів (місткість одного близько 6-7 людей), на лівому березі Дніпра в районі населеного пункту Козачі Лагері. Там ЗСУ прорвали російську оборону та просунулися на 800 метрів в глиб.

Згідно з повідомленням одного з російських "воєнкорів", нещодавно російське командування передислокувало підготовлений підрозділ десантників з району Козачих Лагерів до Запорізької області, замінивши їх мобілізованими, чим послабило російську оборону в цьому районі.

А гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо, на думку аналітиків, применшив інформацію про український десант і заявив, що вогонь російської артилерії завадив висадці десанту.

"Однак більшість відомих російських провоєнних блогерів стверджують, що українським військам вдалося висадитися на східному березі, перш ніж російські сили почали застосовувати стрілецьку зброю. Сальдо, ймовірно, цілеспрямовано намагався спростувати заяви про українську присутність у цьому районі, щоб уникнути паніки в без того неспокійному російському інформаційному просторі", – зазначили аналітики інституту.

Зазначається, що під кінець дня російські "воєнкори" почали заявляти, що Сили оборони ЗСУ покинули лівий берег Дніпра. В ISW оцінюють це як "обмежений рейд", а не повноцінний прорив лінії оборони.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів нараду щодо звільнення окупованого Криму.

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