ВСУ провели рейд через Днепр на Херсонщине и прорвали оборону РФ – ISW

Вооруженные силы Украины совершили рейд на левый берег Днепра в Херсонской области и, вероятно, прорвали там оборону оккупантов вглубь на 800 метров и вернулись назад.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

В отчете сообщается, что некоторые прокремлевские военные блогеры 8 августа сообщили, что украинские силы высадили до семи катеров (вместимость одного около 6-7 человек), на левом берегу Днепра в районе населенного пункта Казачьи Лагеря. Там ВСУ прорвали российскую оборону и продвинулись на 800 метров в глубь.

Согласно сообщению одного из российских "военкоров", недавно российское командование передислоцировало подготовленное подразделение десантников из района Казачьих Лагерей в Запорожскую область, заменив их мобилизованными, чем ослабило российскую оборону в этом районе.

А гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо, по мнению аналитиков, уменьшил информацию об украинском десанте и заявил, что огонь российской артиллерии помешал высадке десанта.

Однако большинство известных российских провоенных блогеров утверждают, что украинским войскам удалось высадиться на восточном берегу, прежде чем российские силы начали применять стрелковое оружие. Сальдо, вероятно, целенаправленно пытался опровергнуть заявления об украинском присутствии в этом районе во избежание паники в без того неспокойном российском информационном пространстве", – отметили аналитики института.

Отмечается, что к концу дня российские "военкоры" начали заявлять, что Силы обороны ВСУ покинули левый берег Днепра. В ISW оценивают это как "ограниченный рейд", а не полноценный прорыв линии обороны.

Напомним, Владимир Зеленский провел совещание по освобождению оккупированного Крыма.

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