Курс валют на 9 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 9 августа. Стоимость доллара по отношению к гривне не изменилась.

Об этом сообщает финансовый портал Минфина.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн.

Курс евро

1 евро – 41,06 грн.

Курс злотого

1 польский злотый – 9,20 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 37,30 грн. Покупают за 37,43 грн. За евро в обменниках предлагается 41,06 грн. Продают по 41,30 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,75 – 37,35 грн

"Ощадбанк" – 36,80 – 37,75 грн

"Укрэксимбанк" – 37,00 – 37,80 грн

"Райффайзен Банк" – 36,80 – 37,70 грн

ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,45 – 41,45 грн

"Сбербанк" — 40,75 — 41,75 грн

"Райффайзен Банк" – 40,80 – 42,10 грн

ПУМБ – 40,50 – 41,50 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,99 – 9,28 грн

"Сбербанк" — 8,60 — 9,50 грн

"Райффайзен Банк" – 8,40 – 9,40 грн

ПУМБ – 8,90 – 9,40 грн

Напомним, доллар неожиданно стремительно обвалился – покупать или подождать.

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