Категория
Деньги
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Курс валют на 9 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
637
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Курс валют на 9 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс евро 9 августа 2023 года. / Фото: pixabay.com

Официальный курс валют 9 августа от Нацбанка.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 9 августа. Стоимость доллара по отношению к гривне не изменилась.

Об этом сообщает финансовый портал Минфина.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,56 грн.

Курс евро

  • 1 евро – 41,06 грн.

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 9,20 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 37,30 грн. Покупают за 37,43 грн. За евро в обменниках предлагается 41,06 грн. Продают по 41,30 грн.

Курс доллара в банках:

  • "ПриватБанк" – 36,75 – 37,35 грн
  • "Ощадбанк" – 36,80 – 37,75 грн
  • "Укрэксимбанк" – 37,00 – 37,80 грн
  • "Райффайзен Банк" – 36,80 – 37,70 грн
  • ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн

Курс евро в банках:

  • "ПриватБанк" – 40,45 – 41,45 грн
  • "Сбербанк" — 40,75 — 41,75 грн
  • "Райффайзен Банк" – 40,80 – 42,10 грн
  • ПУМБ – 40,50 – 41,50 грн

Курс злотого в банках:

  • "ПриватБанк" – 8,99 – 9,28 грн
  • "Сбербанк" — 8,60 — 9,50 грн
  • "Райффайзен Банк" – 8,40 – 9,40 грн
  • ПУМБ – 8,90 – 9,40 грн

Напомним, доллар неожиданно стремительно обвалился – покупать или подождать.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
637
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация