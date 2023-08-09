Курс валют на 9 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Официальный курс валют 9 августа от Нацбанка.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 9 августа. Стоимость доллара по отношению к гривне не изменилась.
Об этом сообщает финансовый портал Минфина.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн.
Курс евро
- 1 евро – 41,06 грн.
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,20 грн.
В обменниках доллар продают в среднем по 37,30 грн. Покупают за 37,43 грн. За евро в обменниках предлагается 41,06 грн. Продают по 41,30 грн.
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,75 – 37,35 грн
- "Ощадбанк" – 36,80 – 37,75 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,00 – 37,80 грн
- "Райффайзен Банк" – 36,80 – 37,70 грн
- ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 40,45 – 41,45 грн
- "Сбербанк" — 40,75 — 41,75 грн
- "Райффайзен Банк" – 40,80 – 42,10 грн
- ПУМБ – 40,50 – 41,50 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,99 – 9,28 грн
- "Сбербанк" — 8,60 — 9,50 грн
- "Райффайзен Банк" – 8,40 – 9,40 грн
- ПУМБ – 8,90 – 9,40 грн
Напомним, доллар неожиданно стремительно обвалился – покупать или подождать.
Читайте также: