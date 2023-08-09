Китай впервые за два года значительно сократил импорт из России

Объем двусторонней торговли между КНР и РФ в июле упал до 19,49 миллиарда долларов.

Китай впервые с февраля 2021 сократил импорт продукции из России. В июле этот показатель упал сразу на 8% по сравнению с месяцем ранее.

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Соответствующие данные опубликованы Главным таможенным управлением КНР, сообщает Reuters.

Издание отмечает, что импорт российской нефти и газа из России в Китай рос стабильно за год до войны и продолжал увеличиваться после полномасштабного вторжения.

Согласно подсчетам, в прошлом месяце Китай импортировал из России товаров на сумму $9,2 миллиарда, что на 8% меньше, чем годом ранее, в отличие от роста на 15,7% в июне.

Падение произошло в рамках общего сокращения импорта Китая в прошлом месяце на 12,4% из-за падения внутреннего спроса.

В то же время экспорт китайской продукции в Россию. В июле вырос на 52%, до $10,3 миллиарда, что медленнее, чем зарегистрированный в июне рекордный месячный рост почти на 91%.

Объем экспорта Китая в Россию сохраняется относительно стабильным по сравнению с пониженным спросом в других странах, хотя он составлял небольшую долю общего экспорта страны, только 3% в январе-июле.

Объем двусторонней торговли между КНР и РФ в июле упал до $19,49 миллиарда с самого высокого с начала войны показателя в $20,83 миллиарда в июне.

Китай продолжает покупать российские энергоносители, уголь и большинство металлов и руды со значительными скидками.

Напомним, ранее сообщалось, что переговоры в Джидде, Саудовской Аравии свидетельствуют об усилении разногласий в вопросе войны в Украине между Китаем и Россией.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Китае считают, что переговоры в Саудовской Аравии по ситуации в Украине помогли "укрепить международный консенсус".

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