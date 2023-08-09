Китай вперше за два роки значно скоротив імпорт з Росії

Обсяг двосторонньої торгівлі між КНР і РФ у липні впав до $19,49 мільярда.

Китай вперше з лютого 2021 року скоротив імпорт продукції з Росії. У липні цей показник впав одразу на 8% у порівняно з місяцем до цього.

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Відповідні дані опубліковано Головним митним управлінням КНР, повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що імпорт російської нафти та газу з Росії до Китаю зростав стабільно за рік до війни і продовжував збільшуватись після повномасштабного вторгнення.

Згідно з підрахунками, минулого місяця Китай імпортував з Росії товарів на суму $9,2 мільярда, що на 8% менше ніж роком раніше, на відміну від зростання на 15,7% у червні.

Падіння відбулось в рамках загального скорочення імпорту Китаю минулого місяця на 12,4% через падіння внутрішнього попиту.

Водночас експорт китайської продукції до Росії. У липні зріс на 52%, до $10,3 мільярда, що повільніше, ніж зареєстроване в червні рекордне місячне зростання на майже 91%.

Обсяг експорту Китаю до Росії зберігається відносно стабільним у порівнянні зі зниженим попитом в інших країнах, хоча він становив невелику частку загального експорту країни, лише 3% у січні-липні.

Обсяг двосторонньої торгівлі між КНР і РФ у липні впав до $19,49 мільярда з найвищого від початку війни показника $20,83 мільярда у червні.

При цьому Китай продовжує купувати російські енергоносії, вугілля і більшість металів та руди зі значними знижками.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що переговори у Джидді, Саудівській Аравії свідчать про посилення розбіжностей в питанні війни в Україні між Китаєм і Росією.

Крім того, ми раніше інформували, що у Китаї вважають, що переговори в Саудівській Аравії щодо ситуації в Україні допомогли "зміцнити міжнародний консенсус".

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