Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Саміт у Саудівській Аравії щодо миру в Україні: у Китаї прокоментували

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
1416
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Саміт у Саудівській Аравії щодо миру в Україні: у Китаї прокоментували

Китай прокоментував саміт у Саудівській Аравії щодо миру в Україні / Фото: pixabay.com

Попри позитивну оцінку переговорам у Саудівській Аравії, Китай надалі продовжує говорити не про війну, а про "кризу" в Україні.

У Китаї вважають, що переговори в Саудівській Аравії щодо ситуації в Україні допомогли "зміцнити міжнародний консенсус".

Про це заявило Міністерство закордонних справ Китаю заявило в понеділок, 6 серпня, пише Reuters.

Видання зазначає, що Китай направив свого спеціального посланника з питань Євразії та колишнього посла в Росії Лі Хуея, який у травні відвідав шість європейських столиць, щоб знайти спільну мову для остаточного "політичного врегулювання конфлікту", який триває вже 18-й місяць

"Лі мав широкі контакти та спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання кризи в Україні... вислухав думки та пропозиції всіх сторін і надалі консолідував міжнародний консенсус. Усі сторони позитивно прокоментували присутність Лі Хуея та повністю підтримали позитивну роль Китаю у сприянні мирним переговорам", - йдеться в заяві МЗС для Reuters.

Саміт у Саудівській Аравії щодо миру в Україні

Нагадаємо, у Саудівській Аравії вихідними відбувся міжнародний саміт, на якому обговорили українську формулу миру.Загалом у Джидді було представлено понад 40 держав, що майже втричі більше, ніж на консультаціях у Копенгагені.

Британське видання The Guardian пише, що головним дипломатичним сюрпризом саміту в Саудівській Аравії щодо миру в Україні стала участь представника Китаю. До перших переговорів, які відбувалися з цього приводу в Копенгагені у червні 2023 року, Пекін не долучився. Тепер планує взяти участь у третьому раунді перемовин.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Обговорення мирного плану для України. Чому саміт в Саудівській Аравії такий важливий?

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1416
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація