Саміт у Саудівській Аравії щодо миру в Україні: у Китаї прокоментували

Попри позитивну оцінку переговорам у Саудівській Аравії, Китай надалі продовжує говорити не про війну, а про "кризу" в Україні.

У Китаї вважають, що переговори в Саудівській Аравії щодо ситуації в Україні допомогли "зміцнити міжнародний консенсус".

Про це заявило Міністерство закордонних справ Китаю заявило в понеділок, 6 серпня, пише Reuters.

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Видання зазначає, що Китай направив свого спеціального посланника з питань Євразії та колишнього посла в Росії Лі Хуея, який у травні відвідав шість європейських столиць, щоб знайти спільну мову для остаточного "політичного врегулювання конфлікту", який триває вже 18-й місяць

"Лі мав широкі контакти та спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання кризи в Україні... вислухав думки та пропозиції всіх сторін і надалі консолідував міжнародний консенсус. Усі сторони позитивно прокоментували присутність Лі Хуея та повністю підтримали позитивну роль Китаю у сприянні мирним переговорам", - йдеться в заяві МЗС для Reuters.

Саміт у Саудівській Аравії щодо миру в Україні

Нагадаємо, у Саудівській Аравії вихідними відбувся міжнародний саміт, на якому обговорили українську формулу миру.Загалом у Джидді було представлено понад 40 держав, що майже втричі більше, ніж на консультаціях у Копенгагені.