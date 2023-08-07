Яке завтра, 8 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 8 серпня, День військ зв’язку Збройних Сил України. Віряни вшановують пам'ять мученика Єрмолая та інших. До Нового року залишилося 145 днів.

8 серпня 2023 року — вівторок. 531-й день війни в Україні.

Яке завтра, 8 серпня, церковне свято

8 серпня в церковному календарі – день пам’яті мученика Єрмолая та інших. Єрмолай, Єрмократ та Єрміпп були священниками в Никодимії в часи, коли християни піддавалися жостоким гонінням з боку язичницьких правителів. Ховалися святі в різних місцях та не забували навертати людей до істинної віри. Якось були схоплені язичниками, які вирішили умертвити мучеників мечем після того, як ті відмовилися поклонитися ідолам.

Що не можна робити в цей день

Не позичайте нікому свої робочі інструменти — це може коштувати вам здоров'я.

До Яблучного Спаса заборонено їсти яблука — але можна робити з них варення чи компоти на зиму.

Не рекомендовано шити — той, хто візьме в руки голку, стикнеться з проблемами в шлюбі.

Народні прикмети і традиції на 8 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: кішка треться об ноги хазяїв та дає себе погладити — весь рік обіцяє бути щасливим;

мухи почали кусатися, стали надто настирливими — чекайте на дощ;

жаби стрибають біля водойми землею — до дощової погоди;

на верхівці берези вже пожовкло листя — осінь прийде рано;

теплий, але похмурий день — весь серпень таким буде;

біля водойми літає багато мошок — чекайте на дощ;

птахи припинили співати — осінь прийде рано і буде прохолодною.

8 серпня біля водойми літає багато мошок — чекайте на дощ / Фото: Pexels

8 серпня в народі вважалося найкращим днем для збирання лікарських трав, адже наші предки вірили, що цієї дати трави набувають особливої цілющої сили. Жнива вже починали підходити до кінця, тому зерно намагалися якомога швидше прибрати в комори, щоб не з'їли миші та не намочили дощі, які вже в цей період часто йшли. Від 8 серпня збирали яблука, але їх не їли до Яблучного Спаса. Картопля вже достигає, тому, якщо погода стоїть суха, її можна починати викопувати.

Погода на 8 серпня

Завтра, 8 серпня, в Києві ясний ранок, але на його зміну прийде хмарна погода в другій половині дня, без опадів. У Львові ясний ранок, але потім погода стане похмурою, без опадів. У Харкові ясно, опадів не очікується. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +21 вдень та +17 вночі. У Львові — +19 вдень та +12 вночі. У Харкові — +31 вдень та +23 вночі. В Одесі — +28 вдень та +21 вночі.

Пам’ятні дати 8 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 8 серпня:

449 рік — скликають другий Ефеський собор;

626 рік — аварів розбивають під обложеним Константинополем, частина слов'ян виходить з-під їхньої влади, заснувавши державу Само, відкривається шлях булгарам до завоювань на Балканах;

1648 рік — яничари скидають з престолу і страчують душевнохворого османського султана Ібрагіма;

1786 рік — Мішель Паккар першим підкорює найвищу вершину Європи — Монблан;

1815 рік — Наполеон вирушає в заслання на острів Святої Єлени;

1899 рік — американець А. Маршалл отримує патент на холодильник;

1944 рік — у Берліні вісім німецьких офіцерів, яких звинуватили у підготовці замаху на Гітлера, у тому числі фельдмаршала фон Віцлебена, вішають на струнах від піаніно;

1949 рік — у Страсбурзі відбувається перша сесія Ради Європи;

1965 рік — у Шешорах (Івано-Франківська область) відбувається мітинг з нагоди відкриття пам'ятника Тарасові Шевченку;

1966 рік — у Китайській Народній Республіці оголошують про початок "культурної революції";

1967 рік — у Бангкоку (Таїланд) засновують Асоціацію держав Південно-Східної Азії (АСЕАН);

1974 рік — президент США Річард Ніксон оголошує, що йде у відставку в зв'язку з Вотергейтським скандалом;

1998 рік — американець Майкл Кірні стає наймолодшим магістром наук (у біохімії) — диплом він отримує у віці 14 років 8 місяців;

2000 рік — учені Великої Британії, США й Італії офіційно оголошують про початок дослідів із клонування людини;

2004 рік — вводять в дію другий енергоблок Хмельницької АЕС;

2012 рік — президент України Віктор Янукович підписує антиукраїнський Закон про мови Колесніченка-Ківалова;

2017 рік — компанія Coca-Cola встановлює перший в історії тривимірний білборд.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 8 серпня

Які завтра іменини: Мойсей, Федір, Сергій, Парасковія.

Талісманом людини, народженої 8 серпня, є аквамарин. Назву каменя вперше ввів у вжиток Боецій де Боот на початку XVII століття. Аквамарин здавна вважали мінералом, який допомагає давати раду з морською хворобою. Тому його в амулетах носили моряки і флотоводці. А ще вважалося, що аквамарин є каменем дружби.

Цього дня народилися:

1883 рік — український церковний та громадський діяч, учасник українізації церковного життя на Волині 20-30-х рр Іван Власовський;

1986 рік — українська тенісистка, заслужена майстриня спорту Катерина Бондаренко;

1989 рік — український футболіст, півзахисник Тарас Степаненко.

Який завтра день в Україні і світі

8 серпня святкують Всесвітній день кішок / Фото: Pexels

8 серпня в Україні святкують День військ зв’язку Збройних Сил України. Професійне свято, яке з'явилося 2000 року після підписання президентом України відповідного указу. Дату обрали невипадково. Саме цього дня 1920 року на основі колишнього Юнкерського училища Костянтинівки у Києві відкрились військово-інженерні курси (другий рік навчання). Військові зв'язківці сьогодні є частиною всіх видів військ. А в умовах війни — дуже затребуваною професією.

Також 8 серпня Міжнародний день альпінізму. Своє професійне свято цього дня святкують всі ті, хто не боїться висоти і завжди готовий підкорити нову вершину. Заснували свято на честь підкорення найвищого піку Альп — Монблан (4810 метрів над рівнем моря). Сталося це 1786 року, коли лікар за професією Мішель-Габріель Паккард та провідник Жак Бальма за 24 години дісталися до вершини гори. Сучасний рекорд становить майже 5 годин і належить іспанцю Кілліану Джорнету.

А ще 8 серпня святкують Всесвітній день кішок. Всі любителі цих домашніх тварин можуть провести цей день зі своїми улюбленцями. Створили свято з метою привернення уваги до важливості кішки в житті людини, загострити проблему тих котів, які втратили свої домівки. Запровадили свято за ініціативи Міжнародного фонду добробуту тварин, а перше святкування відбулося 2002 року. Цього дня кожен може приєднатися до святкування, навіть якщо поки що у вас немає своєї домашньої тваринки. Вперше кішку одомашнили 4000 років тому. А сьогодні вони вважаються одними з найпопулярніших домашніх тварин в світі.

8 серпня Міжнародний день нескінченності. Заснував таке цікаве свято філософ, поет, письменник-фантаст і журналіст Жан-П’єр Аді Феньйо. Популярність Жан-П'єр Аді Феньйо здобув 1987 року як філософ, який працював на вулиці. Головна мета дня полягає в просуванні філософії як науки та філософії для звичайної людини.