Саміт у Саудівській Аравії: Єрмак розповів про результати зустрічі

У Саудівській Аравії, 5-6 серпня, відбувся саміт світових лідерів, де обговорили мирний план України.

Про це йдеться на сайті президенті України Володимира Зеленського.

Українську делегацію в Джидді очолив керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак.

Загалом у Джидді було представлено понад 40 держав, що майже втричі більше, ніж на консультаціях у Копенгагені. Така активна позиція країн свідчить про надзвичайну зацікавленість світу у встановленні стійкого й тривалого миру.

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«Ми мали дуже продуктивні консультації щодо ключових принципів, на яких має будуватися справедливий і міцний мир. У нас була надзвичайно чесна, відкрита розмова, під час якої представники кожної країни могли озвучити свою позицію й бачення. Були різні погляди, але всі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету й непорушності територіальної цілісності держав. І саме на цих принципах побудована Формула миру Президента Зеленського, про яку ми докладно розповіли», – зазначив Андрій Єрмак.

Також за його словами, зустріч у Джидді стала кроком до практичної реалізації мирних ініціатив, запропонованих Україною. Зокрема, сторони погодилися продовжити роботу на різних представницьких рівнях задля встановлення справедливого та всеосяжного миру.

"У межах консультацій у Джидді українська делегація на чолі з Андрієм Єрмаком провела низку двосторонніх зустрічей, які триватимуть і в неділю. На зустрічах українська сторона обговорює з партнерами деталі реалізації мирних ініціатив та співпраці в цьому напрямі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії 5-6 серпня проходить зустріч світових лідерів, де обговорюють мирний план України. Радник керівника ОП Михайло Подоляк розповів про очікування від саміту у питанні щодо України.

Водночас рішення Китаю приєднатися до міжнародних переговорів у Саудівській Аравії свідчать про зміну позиції.

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