У Китаї змінили дипломатичну стратегію щодо війни в Україні

У Китаї змінили дипломатичну стратегію щодо вторгнення РФ до України.

Про це пише Reuters.

Аналітики зазначають, що рішення Китаю приєднатися до міжнародних переговорів у Саудівській Аравії свідчать про зміну позиції, однак, це не означає відмову від підтримки Москви.

"Пекін більше налаштований на мирні зусилля, але він також знає, що мирна ініціатива, очолювана Пекіном, навряд чи буде сприйнята Заходом на даний момент. [Але також] Пекін не захоче бути відсутнім в інших надійних мирних ініціативах, які ведуть незахідні країни", — пояснив директор китайської програми аналітичного центру Stimson Center в США Юнь Сунь.

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Крім того, у виданні наголошують, що Китай наважився на зміни у той момент, коли внутрішньополітична ситуація в Китаї є досить складною.

"Росія зрештою зазнає поразки у війні, тому Китай повинен прагнути до міжнародної співпраці, але не прискорюючи колапсу в Росії. Еволюція відбувалася після того, як владу в Пекіні усе більше почала дратувати затяжна природа війни в Україні, а віднедавна роздратування додали російські удари по українській зерновій інфраструктурі", - йдеться у повідомленні.

Раніше радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що перед міжнародним самітом у Саудівській Аравії, який буде присвячено українській формулі миру, усе більше країн розуміють, що Росія не дотримується жодних правил, тому готові обговорювати запропонований Україною справедливий мир.

Додамо, що у Саудівській Аравії 5-6 серпня проходить зустріч світових лідерів, де обговорюють мирний план України. Радник керівника ОП Михайло Подоляк розповів про очікування від саміту у питанні щодо України.

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