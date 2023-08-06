Саміт у Саудівській Аравії: Подоляк розповів про очікування України

У Джидді, Саудівська Аравія розпочалася зустріч щодо ключових принципів миру на основі "Формули миру" президента України Володимира Зеленського.

У Саудівській Аравії 5-6 серпня проходить зустріч світових лідерів, де обговорюють мирний план України. Радник керівника ОП Михайло Подоляк розповів про очікування від саміту у питанні щодо України.

Про це він розповів у інтерв’ю телеканалу FREEДOM.

"Від зустрічі ми маємо очікувати, по-перше, фіксації нового світового порядку, в якому в Росії набагато менше суб’єктності й Росія набагато менше впливає на ті чи інші процеси. І таким чином можна буде вийти на якісь формули, які забезпечать цьому світу більш-менш стабільне існування. Тобто повернення до міжнародного права, повернення до правил співіснування різних країн", - зазначив він.

За його словами, Україна також очікує більш виразного пояснення країнам глобального Півдня своєї позиції. Задля правильного фіналу цієї війни тільки українська формула миру може бути покладена в основу підсумкових рішень.

"Тому що є поняття суверенітету, є поняття територіальної цілісності. І Україна хоче, щоб цей пункт був базовим, щоб і інші країни могли розраховувати на певні гарантії стабільність і правила", - наголосив Подоляк.

Аналогічна зустріч відбулася в Копенгагені у червні. За словами радника керівника ОП, від того часу відбулись три принципові зміни.

"По-перше, різке збільшення інтересу до подібного саміту з боку країн з умовно нейтральною позицією. Вони зацікавлені в тому, щоб вести дискусію. Грубо кажучи, щоб у цих дискусіях брали участь не тільки країни, які свідомо підтримують Україну, а й ті країни, які займали нейтральну позицію. Це різко збільшує резонанс від подібних дискусій, залученість до саміту стає іншою", - розповів він.

Друга складова, за його словами, – за цей час відбулося суттєве зниження суб’єктності Росії, особливо на тлі розриву зернової угоди, чим Росія навмисно вдарила навіть по Африканському континенту, представники якого це розуміють. Тобто Росія не дотримується жодних правил навіть щодо умовно нейтральних країн.

Китай також побачив неспроможність Росії з точки зору виконання домовленостей.

"Китай, на мій погляд, на сьогоднішній день набагато тверезіше дивиться на Росію і розуміє, що з нинішньою російською елітою немає сенсу вести якісь переговори, або отримувати якісь гарантії. І третя складова. Події на лінії фронту актуалізували тему, що Україна доводитиме війну до справедливого фіналу, попри всі складнощі, з якими ми стикаємося в рамках наступальних операцій", - резюмував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, на саміті у Саудівській Аравії учасники досягли порозуміння щодо поваги до територіальної цілісності України.

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