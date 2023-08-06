Саммит в Саудовской Аравии: Подоляк рассказал об ожиданиях Украины

В Джидде, Саудовская Аравия началась встреча по ключевым принципам мира на основе "Формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского.

В Саудовской Аравии 5-6 августа проходит встреча мировых лидеров, где обсуждается мирный план Украины. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк рассказал об ожиданиях от саммита по вопросу Украины.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу FREEДOM.

"От встречи мы должны ожидать, во-первых, фиксации нового мирового порядка, в котором в России гораздо меньше субъектности и Россия гораздо меньше влияет на те или иные процессы. И таким образом можно будет выйти на какие-то формулы, которые обеспечат этому миру более или менее стабильное существование. То есть возвращение к международному праву, возвращение к правилам сосуществования разных стран", — отметил он.

По его словам, Украина также ожидает более внятного объяснения странам глобального Юга своей позиции. Для правильного финала этой войны только украинская формула мира может быть положена в основу итоговых решений.

"Потому что есть понятие суверенитета, есть понятие территориальной целостности. И Украина хочет, чтобы этот пункт был базовым, чтобы и другие страны могли рассчитывать на определенные гарантии стабильности и правил", — подчеркнул Подоляк.

Аналогичная встреча прошла в Копенгагене в июне. По словам советника руководителя ОП, от того времени произошли три принципиальных изменения.

"Во-первых, резкое увеличение интереса к подобному саммиту со стороны стран с условно нейтральной позицией. Они заинтересованы в том, чтобы вести дискуссию. Грубо говоря, чтобы в этих дискуссиях принимали участие не только сознательно поддерживающие Украину страны, но и те страны, которые занимали нейтральную позицию. Это резко увеличивает резонанс от подобных дискуссий, вовлеченность в саммит становится другой", — рассказал он.

Вторая составляющая, по его словам, – за это время произошло существенное снижение субъектности России, особенно на фоне разрыва зернового соглашения, чем Россия намеренно ударила даже по Африканскому континенту, представители которого это понимают. То есть Россия не соблюдает никаких правил даже в отношении условно нейтральных стран.

Китай также увидел несостоятельность России с точки зрения выполнения договоренностей.

"Китай, на мой взгляд, на сегодняшний день гораздо трезвее смотрит на Россию и понимает, что с нынешней российской элитой нет смысла вести какие-то переговоры или получать какие-то гарантии. И третья составляющая. События на линии фронта актуализировали тему, что Украина будет доводить войну до справедливого финала, несмотря на все сложности, с которыми мы сталкиваемся в рамках наступательных операций", — резюмировал Михаил Подоляк.

Напомним, на саммите в Саудовской Аравии участники достигли понимания касательно уважения к территориальной целостности Украины.

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