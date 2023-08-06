Сын депутата от "Слуги народа" уехал за границу и не вернулся

Уже семь месяцев Дмитрий Копанчук не появляется в Рудковском горсовете, где является депутатом от партии "Слуга народа".

22-летний депутат горсовета в Рудках Львовщины Дмитрий Копанчук, который является сыном народной депутатки от "Слуги народа" Елены Копанчук, выехал из Украины под предлогом сопровождения отца с инвалидностью и не вернулся.

Об этом пишет NGL.media.

Отмечается, что около полудня 1 января Копанчук пересек в Смольнице украинско-польскую границу вместе с 46-летним Владимиром Копанчуком, доцентом кафедры уголовного права Хмельницкого университета управления и права.

"7 февраля Владимир Копанчук тем же автомобилем вернулся в Украину вместе с Владимиром Федорчуком, эксдепутатом Хмельницкого облсовета и бывшим бизнес-партнером Елены Копанчук. Федорчук лично подтвердил вернувшийся в Украину вместе с Копанчуком-старшим NGL.media", — говорится в сообщении.

Несмотря на это, сам Дмитрий так и не вернулся. Отметим, что это противоречит законодательному требованию вернуться в страну не позднее сопровождаемого лица с инвалидностью.

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В то же время мать парня народная депутат Елена Копанчук, отказалась говорить с NGL.media.

"Отец, Владимир Копанчук, сказал журналистам: "А чего я вам должен подсказывать, как связаться с моим сыном. Он взрослый парень, чего вы ко мне звоните по телефону?", — указано в сообщении.

Уже семь месяцев Дмитрий Копанчук не появляется в Рудковском горсовете, где является депутатом от партии "Слуга народа". Там только знают, что он за границей. Последний раз депутата видели в стенах горсовета 15 декабря прошлого года.

Депутатом во Львовской области Дмитрий Копанчук стал в 2020 году по результатам местных выборов.

Несмотря на действующий запрет, он трижды побывал за границей в прошлом году и по меньшей мере дважды (24-25 июля и 1-18 августа) выезжал как водитель-волонтер через систему "Путь".

Накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что члены фракции, которые не желают голосовать за евроинтеграционные законы, должны составить мандаты.

Добавим, в конце июля Верховная Рада лишила мандата, а суд избрал меру пресечения для нардепа от "Слуги народа" Юрия Аристова, который выехал из Украины во время войны и отдыхал на Мальдивах.

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