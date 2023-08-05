У Саудівській Аравії триває мирний саміт щодо України: перші деталі

У Джидді, Саудівська Аравія, 5 серпня розпочалася друга зустріч на рівні радників з національної безпеки та політичних директорів щодо ключових принципів миру на основі "Формули миру" президента України Володимира Зеленського.

У Саудівській Аравії розпочався мирний саміт щодо України. Під час нього високопосадовці приблизно з 40 країн, за виключенням РФ, говоритимуть про варіанти припинення вторгнення Росії до України.

Про це пише Al Arabiya.

Президент України Володимир Зеленський раніше назвав цей саміт дуже важливим, "тому що в таких питаннях, як продовольча безпека, доля мільйонів людей в Африці, Азії та інших частинах світу безпосередньо залежить від того, наскільки швидко світ рухатиметься до реалізації формули миру".

На форум Росію не покликали, однак у Кремлі заявили, що "стежать" за зустріччю. Там заявили, що РФ спочатку нібито "має зрозуміти, які цілі поставлені і про що буде йтися".

Саміт є важливим для України, оскільки він дає можливість достукатися до країн, які залишаються нейтральними. Зокрема йдеться про Індію та Бразилію.

Особливо важливою також є присутність Китаю, вірного союзника Росії. Україна сподівається, що Китай схвалить мирний план Зеленського.

Китай, який заявляє, що є нейтральною стороною конфлікту, але піддається критиці з боку західних столиць за відмову засудити вторгнення в Україну, оголосив у п’ятницю, що братиме участь у переговорах у Джидді, надіславши спеціального посланника з питань Євразії Лі Хуея.

"У нас багато розбіжностей і ми чули різні позиції, але важливо, щоб наші принципи збіглися", — сказав спеціальний представник Китаю Лі Хуей.

Речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь також сказав у заяві, що "Китай готовий працювати з міжнародним співтовариством, щоб продовжувати відігравати конструктивну роль у просуванні політичного вирішення кризи в Україні".

Сама Саудівська Аравія, де триває саміт, заявила про "готовність Ер-Ріяда надати свої добрі послуги, щоб сприяти досягненню рішення, яке призведе до постійного миру".

Слід додати, що Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер сирої нафти, яка тісно співпрацює в цьому питанні з Росією, заявляла про свої зв’язки і з Москвою, і з Києвом і позиціонувала себе як можливого посередника у війні. Водночас країна підтримала резолюції Ради Безпеки ООН, які засуджують вторгнення Росії, а також її односторонню анексію ОРДЛО.

Нагадаємо, раніше очільник ОП Андрій Єрмак заявляв, що стратегія України щодо імплементації Формули миру Володимира Зеленського має три рівні. Перший – це зустрічі з послами, акредитованими в Україні, для докладного розгляду кожного з пунктів Формули миру. Другий – переговори в Саудівській Аравії на рівні радників з нацбезпеки та політичних радників "з метою пошуку оптимальних формулювань та механізмів імплементації українського мирного плану". Третій – установчий Глобальний саміт миру з лідерами держав, на якому відбудеться імплементація Формули.

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