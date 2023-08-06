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На "Батьківщину-мати" встановили тризуб: смішна реакція Росії

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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На "Батьківщину-мати" встановили тризуб: смішна реакція Росії

У Росії відреагували на встановлення тризуба на щит "Батьківщини-матері" / Фото: Associated Press

Монумент "Батьківщина-мати" в Києві планують перейменувати на "Україну-мати".

У Росії відреагували на встановлення тризуба на монумент "Батьківщина-мати" у Києві. МЗС РФ заявили, що Україна не вміє "любити свою матір" - Батьківщину

Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, передають російські пропагандисти.

"У цьому вся сутність київського режиму та очолюваних ним кіборгів. Матір не можна перейменувати. Вона одна. І єдине, що з нею можна зробити - любити. А це вони не вміють", - заявила вона.

Нагадаємо, у неділю, 6 серпня, на щит монумента "Батьківщина-мати" в Києві встановили тризуб. Раніше на цьому місці  був символ СРСР, напередодні його днемонтували.

Відомо, що монумент "Батьківщина-мати" в Києві перейменують на "Україну-мати". У Національному музеї історії України в Другій світовій війні зауважили, що монумент унікальний як пам'ятка науки й техніки. Очікується, що його перейменують до Дня Незалежності України 24 серпня.

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Дата публікації
Перегляди
2206
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